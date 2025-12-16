Minuto30
    ¡Apague y vámonos! Jorman Campuzano en duda para la final contra el DIM
    Incertidumbre en Atlético Nacional: Jorman Campuzano es duda para la final ante el DIM por molestias físicas y evaluación médica. Foto: Atlético Nacional
    Resumen: La incertidumbre reina en la hinchada de Atlético Nacional tras confirmarse que Jorman Campuzano es duda para la gran final ante el DIM debido a molestias físicas sufridas en el último encuentro. El departamento médico trabaja a contrarreloj para recuperar al volante, cuya presencia se decidirá a última hora dada su importancia estratégica en el mediocampo "verdolaga". Para los seguidores, su posible ausencia representa un golpe crítico a las aspiraciones del equipo, que podría perder a su principal referente de equilibrio en el partido más importante de la temporada.

    La hinchada de Atlético Nacional vive horas de angustia y máxima tensión. A pocas horas de que se ruede la pelota en el clásico paisa que definirá el título, Jorman Campuzano está en duda.

    Es una sombra de incertidumbre se posa sobre el esquema de Diego Arias: la presencia de Jorman Campuzano está seriamente en serio riesgo.

    El volante, pieza clave en el equilibrio del mediocampo “verdolaga”, terminó el último encuentro con molestias físicas que han encendido todas las alarmas en la sede de Guarne.

    Para el seguidor verde, la noticia cae como un balde de agua fría, pues Campuzano representa la experiencia y el orden necesarios para afrontar una final de tal magnitud ante el Independiente Medellín.

    Desde el interior del club, el mensaje es de cautela pero también de preocupación. El cuerpo técnico ha confirmado que el jugador está bajo observación constante:

    “Jorman salió del partido con alguna molestia y estamos esperando su evolución. Todo el departamento médico está trabajando junto con él para saber si podría llegar”, afirmó Diego Arias.

    La decisión no se tomará a la ligera. El cuerpo médico y el técnico evaluarán la progresión del dolor en las próximas horas, sabiendo que forzarlo podría ser contraproducente, pero que su ausencia dejaría un vacío difícil de llenar.

    “Miraremos las próximas horas si alcanza a estar con nosotros, porque es un jugador importante. Lo decidiremos de acá al partido”, indicó el estratega verdolaga.

    En redes sociales y en las calles de Medellín, el sentimiento es unísono: incertidumbre. Campuzano no es solo un recuperador; es el termómetro del equipo.

    Sin él, Nacional pierde salida limpia y jerarquía en la zona medular, algo que el DIM podría aprovechar para imponer condiciones.

    Por ahora, el “Rey de Copas” aguarda por un milagro médico. La moneda está en el aire y la pregunta que todos se hacen es: ¿llegará a la gran cita o tendrá Nacional que reinventarse en el momento más crítico de la temporada?.

    El partido de la final de la Copa BetPlay se disputará este miércoles 17 de diciembre desde las 7:30 de la noche en el estadio Atanasio Girardot.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

