Jorge Martín se muestra «muy contento» de cómo ha sabido «gestionar» los neumáticos

Phillip Island (Australia), 20 oct (EFE).- El español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP23), cuarto en las prácticas oficiales del Gran Premio de Australia de MotoGP ha dicho sentirse "muy contento", porque ha notado "una mejora bastante grande del año pasado a este en cuanto a ritmo" y ha sido "capaz de gestionar muy bien los neumáticos".

"He probado todas las que había y me he encontrado bastante cómodo con ambas, así que lo difícil será saber elegir bien", reconoció.

Martín fue el más rápido por la mañana y recordó que se encontraba "cómodo" y ha querido "disfrutar de ese entrenamiento". "Por la tarde, con el neumático usado, creo que he sido más fuerte aún, aunque en la tabla no se viese reflejado, pero estoy muy contento y con ganas de ver mañana qué pasa en el oficial, que será muy importante".

De su rival por el título, "Pecco" Bagnaia, que no se clasificó para la Q2, explicó: "Está claro que si no entras directo en la Q2 te metes en problemas, pero sabemos que ya lo ha hecho otras veces, que ha conseguido salir de situaciones peores, o sea que le espero mañana".

En lo que se refiere al cambio en el programa de competición en Australia, explicó que le han informado de algo, pero que no sabe "hasta qué punto se ha tomado la decisión o no". "Lo que sea me vendrá bien, espero que podamos correr, que es lo importante", añadió.

"Si hacen carrera larga será un buen punto a favor, y si el domingo hace frío y viento es mejor la carrera corta, en la que te juegas menos", recalcó al respecto Jorge Martín.

Por: EFE