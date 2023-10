Jorge Martín continúa optimista a pesar de la caída

Mandalika (Indonesia), 15 oct (EFE).- El español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP23) continúa optimista a pesar de irse por los suelos cuando lideraba el Gran Premio de Indonesia de MotoGP con tres segundos de ventaja y señaló sobre el título que "hay que creer en ello hasta que ojalá se pueda ganar o hasta que no se gane, no podemos hacer más".

Y enseguida explicó el percance: "me he ido un pelín largo en la curva 10 y cuando he entrado en la 11, haciendo lo mismo que en la vuelta anterior, me he ido al suelo. Una pena porque era una oportunidad buena de mantener ese liderato y en una pista donde estaba marcando la diferencia".

"Me quedo con que iba liderando con tres segundos, con que soy el más rápido ahora mismo y no creo que Pecco tenga mi velocidad, tenemos que olvidar esta carrera y pensar en la siguiente, aprovechar mis puntos fuertes y demostrar en Phillip Island que tengo la misma mentalidad", recalcó el piloto madrileño.

Martín señaló como principal causa del accidente que "al irme largo en la curva 10, he hecho que quizás se manche un poco la rueda y eso ha provocado la caída. Es una pista en la que no puedes cometer errores y, cuando te vas un metro de la línea, está sucio y quizá eso haya ensuciado la rueda y la curva siguiente, sin haber hecho nada diferente, me he caído".

Martín restó importancia a la moral que pueda haber adquirido Bagnaia con esta victoria al afirmar que no cree "que haya cogido muchas alas, porque el que estaba liderando con tres segundos era yo y aquí no iba a ganarme. Lleva desde Silverstone que no me ganaba".

"Necesitamos intentar pelear por cada día, por cada entrenamiento, que es lo que nos ha llevado a estar liderando hoy por tres segundos y no voy a cambiar nada porque es el método de trabajo que me hace ir rápido", aseguró Jorge Martín.

De la siguiente cita, en el circuito australiano de Phillip Island, recordó que tiene el récord de la pista, "así que estoy tranquilo, y tengo una moto muy competitiva. Tengo una base que funciona y de ahí no me muevo, así que moral alta".

Por: EFE