Enfermedad que Jorge Enrique Abello padece debido a ‘Yo soy Betty, la fea’

El actor Jorge Enrique Abello, recordado por su personaje de ‘don Armando’ en “Yo soy Betty, la fea”, tuvo como invitada en su programa “Night-Night”, que emite en Instagram, a la también actriz Carolina Ramírez, y habló sobre la enfermedad que padece debido la novela colombiana.

“Después del primer año de Betty, la fea, yo estaba comprando una casa, para que se den cuenta de qué tamaño era el reto y lo que hacíamos, y me pidieron los papeles del seguro pero no me lo aceptaron. Primero tienes que ir a que un cardiólogo te vea. Me llevaron a un cardiólogo en una clínica y me hicieron un electrocardiograma” contó el actor.

Pero minutos más tardes se llevó tremendo susto con el resultado de dicho examen. “Como a los diez minutos volvió el jefe de cardiología con mi amigo, que era médico, y me dijeron ‘mira, o estás teniendo un infarto en este momento o ya lo tuviste. Vamos a entrar a cuidados intensivos’”,

De acuerdo con los expresado por el actor, el examen mostraba que en cualquier momento podía sufrir un infarto silencioso.