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Jorge Eliecer Correa Rendon desapareció en Medellín

Jorge Eliecer Correa Rendon, de 78 años, desapareció el 31 de octubre en el barrio La Candelaria de Medellín.

Publicado por: Juan Manuel

Jorge Eliecer Correa Rendon desapareció en Medellín
Jorge Eliecer Correa Rendon desapareció en Medellín

Resumen: Jorge Eliecer Correa Rendon es un adulto mayor de 78 años de edad, de sexo masculino e identidad de género hombre, de nacionalidad colombiana. Según la información suministrada, se encuentra reportado como desaparecido desde el 31 de octubre de 2026, fecha en la que fue visto por última vez en el barrio La Candelaria, en la ciudad de Medellín, departamento de Antioquia.

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Jorge Eliecer Correa Rendon, de 78 años, es de sexo masculino, identidad de género hombre y nacionalidad colombiana. Al momento de su desaparición vestía camisa manga corta de cuadros azules, blancos y verdes, jean azul y tenis negros.

Según la ficha de la Fiscalía, no presenta señales particulares.

El adulto mayor desapareció el 31 de octubre de 2026 en el barrio La Candelaria de Medellín, Antioquia. Se solicita a la ciudadanía aportar información que ayude a ubicarlo.

Quienes tengan información pueden comunicarse con el Grupo de Desaparecidos del CTI Medellín, ubicado en la carrera 64 C N. 67-300, bloque H, piso 1. Teléfono: 5903108, extensiones 41665, 41709 y 41825. Celular: 318 532 41 29.

Ficha de desaparecido de Jorge Eliecer Correa Rendon

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