Jorge Celedón se ofreció a reponer celular a fan de Bad Bunny y se aprovecharon de su nobleza

Bad Bunny inició el año decepcionando a millones de fans alrededor del mundo, luego de botarle el celular a una fan, que emocionada por encontrárselo en la calle, quiso dejar registro de esta inesperada sorpresa.

La reacción del cantante reguetonero desató una ola de críticas, especialmente por parte de otros artistas que rechazaron su actuar y se compadecieron de la mujer fanática.

Uno de estos, fue el colombiano Jorge Celedón, quien muy noblemente se ofreció a regalarle un celular nuevo a la jovencita víctima del “mal humor” de Bad Bunny.

Aunque no hay dudas d tras de las intenciones del cantante de vallenato, en querer ayudar a esta mujer, no se percató del montón de personas malintencionadas que se puede encontrar en redes sociales, y más de una usuario, intentó hacerse pasar por la fan de Bad Bunny, para conseguir el celular que Jorge Celedón quería reponer.

Además, claro, muchos aprovecharon el ofrecimiento y comenzaron a contar varias historias de por qué aunque no eran esta chica, merecían tener este nuevo celular.

Hola. Me hace falta un iPhone para disfrutar mejor lo bonita que es la vida aunque a veces duela tanto… Me harías un gran favor. Muchas gracias te quiero arto. ❤️

No soy la Chica, me imagino que ella no debe conocer ni quien eres. No debe de saber tus canciones, Hoy vengo con mis manos llenas de sinceridad, llenas de detalles… No debe conocer que tan bueno suena Que bonita es esta Vida, aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares

