‘Pálpito’ fue una de las producciones más exitosas de Netflix en la que, si bien los actores están involucrados en historias de amor, muestran el mundo de la donación de órganos y lo que hay detrás de un trasplante de corazón.

Esta historia, que ha capturado a millones de usuarios, estrenó su segunda temporada, la cual llega con mucho más sentimiento e identificación para todos los espectadores.

Sin embargo, este revuelto de sentimientos e historias de amor no solo la sienten los que la ven, pues los actores que hacen parte del elenco comparten set con sus parejas, lo que lo hace aún más pasional.

No obstante, aunque se quisiera que la historia solo hable de amores entre dichas parejas, la que más ha llamado la atención es la de Jorge Cárdenas y Ana Lucía Domínguez, la protagonista.

El punto a destacar en esta actuación es que, Cárdenas es el actor encargado de perseguir a ‘Camila’, papel protagónico de Ana Lucía en la serie, mientras ella trata de hacer una nueva vida y tener una nueva identificación en Turquía como manera de escape de Zacarías, interpretado por Sebastián Martínez.

En medio del lanzamiento de la serie, el periodista Carlos Ochoa habló con la pareja y conoció detalles de esta nueva experiencia en su relación.

Fue muy emocionante y fue un regalo de Dios porque cuando me dijeron que si conocía al actor que iba a hacer de ‘matón’, que me iba a perseguir, yo pensaba que era un actor normal de Estambul, y me dicen ‘no, es Jorge Cárdenas'», contó asegurando que fue una noticia muy especial, pues iban a poder compartir todos los días.

Por su parte, el actor reveló que fue algo bastante inesperado, pues este rodaje se le cruzaba con su otra novela, pero no le importó y se fue.

«Que maravilla, aprovechamos para hacer de todo allá, no podíamos decir que Jorge estaba grabando y que era un personaje que no se pueden perder», concluyeron.

