Jorge Andrés Olarte desapareció en Medellín

Resumen: Jorge Andrés Olarte Zapata es un hombre colombiano de 33 años, de identidad y sexo masculino. Presenta una contextura media, piel trigueña, cabello corto y dientes torcidos como señal particular.

Al momento de su desaparición, vestía un pantalón de sudadera gris y chanclas tipo tres puntadas. Estas características físicas y de vestimenta son importantes para su identificación.

Fue reportado como desaparecido el 9 de febrero de 2026 en Medellín, específicamente en el barrio 12 de Octubre. Las autoridades y su familia buscan información sobre su paradero.

