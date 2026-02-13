Menú Últimas noticias
    Jorge Alberto Valencia desapareció en Medellín

    Jorge Alberto Valencia Alzate es un hombre colombiano de 67 años. Presenta identidad de género masculina y al momento de su desaparición vestía un jean azul, camiseta roja y tenis claros.

    El hombre tiene varias señales particulares que pueden ayudar a su identificación, incluyendo cicatrices en la garganta y en ambos lados del abdomen. Estas características físicas son relevantes para las autoridades y la comunidad en la búsqueda.

    Valencia Alzate fue visto por última vez en el centro de Medellín el 26 de enero de 2026. Desde entonces, se desconoce su paradero, lo que ha generado la activación de protocolos de búsqueda y alerta entre familiares y entidades competentes.

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


