    Jorge Alberto Correa se encuentra Extraviado en Medellín

    Se encuentra actualmente hospitalizado en el Hospital Pablo Tobón Uribe

    Publicado por: Juan Manuel

    Jorge Alberto Correa se encuentra Extraviado en Medellín

    Jorge Alberto Correa Otalvaro se encuentra hospitalizado en el Hospital Pablo Tobón Uribe, sin contacto con su familia. Por esta razón, las autoridades están buscando localizar a sus familiares para brindarles información y apoyo.

    Se solicita a cualquier persona que reconozca a Jorge Alberto o conozca a sus familiares que se comunique a la línea telefónica 324 290 98 01, facilitada para atender esta situación con urgencia y confidencialidad.

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


