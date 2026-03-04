Jorge Alberto Correa se encuentra Extraviado en Medellín

Resumen: Jorge Alberto Correa Otalvaro se encuentra hospitalizado en el Hospital Pablo Tobón Uribe, sin contacto con su familia. Por esta razón, las autoridades están buscando localizar a sus familiares para brindarles información y apoyo.
Se solicita a cualquier persona que reconozca a Jorge Alberto o conozca a sus familiares que se comunique a la línea telefónica 324 290 98 01, facilitada para atender esta situación con urgencia y confidencialidad.
Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes
