Jorge Alberto Alzate desapareció en Medellín

Resumen: Jorge Alberto Alzate Velásquez es un hombre colombiano de 33 años, reportado como desaparecido desde el 18 de febrero de 2026 en la ciudad de Medellín . Hasta el momento, no se ha proporcionado información sobre las prendas de vestir que llevaba ni sobre accesorios que pudiera portar al momento de su desaparición.

Jorge Alberto Alzate Velásquez es un hombre colombiano de 33 años, reportado como desaparecido desde el 18 de febrero de 2026 en la ciudad de Medellín. Hasta el momento, no se ha proporcionado información sobre las prendas de vestir que llevaba ni sobre accesorios que pudiera portar al momento de su desaparición.

No se registran señales particulares o características físicas destacables que puedan facilitar su identificación, y los datos disponibles sobre su paradero son limitados. Las autoridades y familiares continúan con la búsqueda, solicitando cualquier información que pueda ayudar a localizarlo.

La desaparición de Jorge Alberto ha generado preocupación en su comunidad y entre sus seres queridos, quienes hacen un llamado a la ciudadanía para reportar cualquier indicio que pueda conducir a su hallazgo. Su caso sigue siendo objeto de investigación activa por parte de las autoridades competentes.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes