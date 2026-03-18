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    Jonier Fabriany Correa desapareció en Cauca

    Desapareció el 5 de marzo de 2026 en el municipio de Morales, en el departamento del Cauca

    Publicado por: Juan Manuel

    Jonier Fabriany Correa desapareció en Cauca

    Resumen: Jonier Fabriany Correa Yotengo es un joven colombiano de 21 años de edad, identificado como hombre. Según la información disponible, no se registran detalles sobre las prendas de vestir ni accesorios que portaba al momento de su desaparición, aunque presenta un lunar distintivo en el pómulo izquierdo.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Jonier Fabriany Correa Yotengo es un joven colombiano de 21 años de edad, identificado como hombre. Según la información disponible, no se registran detalles sobre las prendas de vestir ni accesorios que portaba al momento de su desaparición, aunque presenta un lunar distintivo en el pómulo izquierdo.

    El joven desapareció el 5 de marzo de 2026 en el municipio de Morales, ubicado en el departamento del Cauca, Colombia. Hasta el momento, no se cuenta con información adicional sobre las circunstancias que rodearon su desaparición.

    Dada su condición de persona desaparecida, se solicita colaboración a la comunidad y a las autoridades locales para obtener cualquier información que pueda ayudar a localizarlo y garantizar su seguridad. La alerta incluye sus datos personales y la señal particular que lo identifica.

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


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