Jones dice que no jugará con los campeones Chiefs si no logra un aumento salarial

Redacción Deportes, 6 sep (EFE).- Chris Jones, líder en la defensiva de los campeones Kansas City Chiefs, afirmó este miércoles que no jugará este jueves en la apertura de la temporada 2023 ante los Lions si no obtiene un aumento en su contrato.

"Cuando estás en un trabajo y pides una extensión y un aumento no decepcionas a nadie, ¿verdad?. ¿Decepcionas a tu jefe por pedir un aumento? Hay que quitar los sentimientos personales, lo único que hago es pedir un aumento. Espero que esto se resuelva", afirmó el defensivo, quien no se ha presentado a los entrenamientos de Chiefs.

Jones, el octavo tackle defensivo que más gana en la liga con un sueldo de 20 millones de dólares por año, quiere acercarse al promedio anual que presume Aaron Donald, de Rams, el mejor pagado en esa posición con 31,7 millones.

El defensivo que ayudó a Kansas City a ganar los Super Bowls LIV y LVII afirmó que su deseo es alargar su estancia en el equipo dirigido por el entrenador Andy Reid, con el que empezó su carrera en la NFL en el 2016, seleccionado en la segunda ronda del Draft de aquel año.

"Siempre ha sido mi objetivo permanecer en los Kansas City Chiefs de por vida. Lo he dicho varias veces en plataformas de redes sociales y en entrevistas; ellos saben cuál es mi posición. Ojalá podamos lograrlo", mencionó.

El jugador nacido en Houston, Mississippi, hace 29 años, acumula más de dos millones de dólares en multas por no presentarse a la disciplina del equipo durante este verano, algo que dijo hizo para no distraer a sus compañeros.

"He estado entrenando, manteniéndome concentrado. He estado en contacto con mis compañeros. Hago cosas similares a las que ellos hacen en el campo de entrenamiento, aunque sé que tenemos muchos jugadores nuevos, pero estaré listo para partir cuando el momento lo requiera", subrayó el líder en capturas de 'quarterback' en el 2022 con los Chiefs, y el cuarto mejor de la liga.

Ante la insistencia sobre si aparecería entre los titulares de los campeones que inaugurarán este jueves la temporada 2023 de la NFL ante los Detroit Lions, Chris Jones prefirió no comprometerse.

"No lo sé todavía, no lo sé. Podría jugar, podría quedarme al margen. No lo sé. Ya veremos mañana", concluyó.

Por: EFE