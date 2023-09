Jones, de Raiders, dice que fue internado en un psiquiátrico en contra de su voluntad

in

Redacción Deportes, 26 sep (EFE).- Chandler Jones, defensivo de Las Vegas Raiders de la NFL -la liga profesional de fútbol americano-, afirmó este martes que fue internado en contra de su voluntad en el Seven Hills Behavioral Health Hospital, de Las Vegas, Nevada, institución para personas que luchan contra la depresión, la adicción y trastornos de salud mental.

Desde la semana anterior el campeón en el Super Bowl XLIX -con los New England Patriots- está en la lista de enfermedades no relacionadas con el fútbol de los Raiders, luego de que en sus redes sociales hizo algunas publicaciones sin sentido en las que mencionó al propietario del equipo, Mark Davis, al gerente general, Dave Ziegler, y al entrenador, Josh McDaniels.

Según el jugador, hace ocho días, después de compartir estas publicaciones el Departamento de Bomberos de Las Vegas se presentó en su casa para llevarlo al Hospital Southern Hills, de donde fue transferido al Seven Hills Behavioral Health Hospital.

"No he hecho nada malo. Sólo me dijeron que la gente estaba preocupada por mí debido a mis publicaciones en línea", mencionó el cuatro veces seleccionado al Pro Bowl a través de sus redes.

El defensivo, quien no ha jugado con los Raiders este año, también se quejó de que escribió a Dave Ziegler para solicitar ayuda, pero que éste no contestó.

"Le escribí seis o siete veces pidiendo ayuda y me preguntaba si me había puesto aquí, pero nunca respondió", subrayó el nacido en Rochester, New York.

Según información de la cadena estadounidense ESPN, Chandler Jones describió su desánimo por la misma vía.

"Todavía estoy confundido sobre lo que hice mal. Estoy atascado aquí, pero estoy muy cuerdo. Soy una persona fuerte para estar mentalmente destrozado", detalló la exfigura del Syracuse Orange en el fútbol colegial, quien aún permanece internado.

Desde 2019 la Asociación de Jugadores (NFLAP) y la NFL formaron el Comité Integral de Salud y Bienestar Mental, que se compone de un panel de médicos designados por ambos grupos, el cual dispuso que cada equipo empleé a un terapeuta de salud conductual.

En aquel año, el quarterback Aaron Rodgers señaló que la liga está muy rezagada en cuidar la salud mental.

"Creo que la NFL es un dinosaurio en ese sentido. Existe un estigma en torno a hablar de sentimientos, problemas y de lidiar con el estrés porque pareciera etiquetar eso como una debilidad", criticó Rodgers.

Por: EFE