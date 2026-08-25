Jonathan Steve Guisao desapareció en Medellín

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Resumen: Jonathan Steve Guisao Benítez, de 34 años, es un hombre de nacionalidad colombiana, identificado con identidad de género masculina.

Jonathan Steve Guisao Benítez, de 34 años, es un hombre de nacionalidad colombiana, identificado con identidad de género masculina.

Se reporta su desaparición en la ciudad de Medellín, ocurrida el 22 de agosto de 2026.

En cuanto a señales particulares, prendas de vestir y accesorios, se registra “sin importancia”, por lo que no se cuenta con información adicional relevante sobre estas características.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes