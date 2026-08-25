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    Jonathan Steve Guisao desapareció en Medellín

    Fue reportado como desaparecido el 22 de agosto

    Publicado por: Juan Manuel

    JONATHAN STEVE GUISAO BENITEZ
    Jonathan Steve Guisao desapareció en Medellín

    Resumen: Jonathan Steve Guisao Benítez, de 34 años, es un hombre de nacionalidad colombiana, identificado con identidad de género masculina.

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    Jonathan Steve Guisao Benítez, de 34 años, es un hombre de nacionalidad colombiana, identificado con identidad de género masculina.

    Se reporta su desaparición en la ciudad de Medellín, ocurrida el 22 de agosto de 2026.

    En cuanto a señales particulares, prendas de vestir y accesorios, se registra “sin importancia”, por lo que no se cuenta con información adicional relevante sobre estas características.

    2 BOLETIN JONATHAN STEVE GUISAO BENITEZ

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