Una pelea ocurrida en el centro de Medellín tuvo un desenlace fatal más de dos semanas después del altercado. Jonathan Andrés L. R., un joven de 23 años, falleció este viernes 12 de septiembre en una clínica; al parecer a causa de las heridas que sufrió en la riña.

Según versiones extraoficiales, desde la noche del 27 de agosto Jonathan se encontraba consumiendo licor en el centro de la ciudad, ya entrada la madrugad del 28 sostuvo una pelea con un hombre y regresó a su casa.

Dos días después, el 30 de agosto, se quejó de un fuerte dolor de espalda, por lo que fue llevado a la EPS, donde fue medicado con un fuerte analgésico opiotico.

Aunque en la EPS le dieron de alta, el dolor persistió y sus familiares lo llevaron nuevamente a un centro médico, donde al ser revisado, fue internado inmediaamente en la UCI pues su condición de salud se habria agravado.

Jonathan Andrés fue remitido a una clínica especializada en enfermedades cardiovasculares, pulmonares y neurovasculares del noroccidente de Medellín, pero a pesar de los esfuerzos del personal médico, no logró recuperarse de las lesiones y falleció el 12 de septiembre a las 4:50 de la tarde.

Autoridades investigan la identidad de quien habría propinado la paliza a Jonathan, pues se podría enfrentar a una pena por homicidio.

