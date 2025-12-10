Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8 1 - 8
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8 1 - 8
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Jonathan Alexander Monsalve desapareció en Medellín

    Se encuentra desaparecido desde el 28 de noviembre en la zona de Campo Valdés

    Publicado por: Juan Manuel

    Jonathan Alexander Monsalve desapareció en Medellín

    Resumen: Jonathan Alexander Monsalve Montoya, de 32 años, se encuentra desaparecido desde el 28 de noviembre en la zona de Campo Valdés.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Jonathan Alexander Monsalve Montoya, de 32 años, se encuentra desaparecido desde el 28 de noviembre en la zona de Campo Valdés.

    Se destacan como señas particulares un tatuaje de espantapájaros en el pecho y varias notas musicales en la espalda.

    No se cuenta con información sobre la vestimenta que llevaba al momento de su desaparición.

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez le rinde cuentas a la ciudad en su segundo año como alcalde

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.