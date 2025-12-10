Jonathan Alexander Monsalve desapareció en Medellín

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Jonathan Alexander Monsalve Montoya, de 32 años, se encuentra desaparecido desde el 28 de noviembre en la zona de Campo Valdés.

Se destacan como señas particulares un tatuaje de espantapájaros en el pecho y varias notas musicales en la espalda.

No se cuenta con información sobre la vestimenta que llevaba al momento de su desaparición.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes