El levantador de pesas colombiano Jokser Albornoz cerró la participación nacional en el Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas en Førde, Noruega, con una destacada actuación que sumó tres medallas para el país.

En la categoría de 94 kilogramos, Albornoz se consagró subcampeón mundial en el envión, además de conseguir el bronce en el arranque y en el total.

El jueves 9 de octubre, Albornoz demostró su poderío con tres intentos válidos en el arranque, alcanzando un peso de 175 kg que lo situó en el tercer lugar del podio.

En esta modalidad, los iranís Alireza Moeini (182 kg) y Ali Alipour (176 kg) se llevaron el oro y la plata, respectivamente.

La especialidad del envión le dio el mayor éxito, logrando levantamientos de 207, 212 y 215 kg.

Jokser Albornoz gana triple medalla en Noruega y cierra con broche de bronce el Mundial de Pesas

Este último intento le valió el subcampeonato mundial, solo superado por el campeón olímpico de 88 kg en París 2024, Karlos Nasar (Bulgaria), quien levantó 222 kg.

Con un total de 390 kilogramos, Albornoz se adjudicó la medalla de bronce en la sumatoria total. En esta clasificación, Nasar se llevó el oro (395 kg) y Alireza la plata (391 kg).

En la misma categoría de 94 kg, el colombiano Marcos Bonilla finalizó en el puesto 11 en el arranque (165 kg), el sexto en el envión (208 kg) y el sexto en el total (373 kg).

En la rama femenina, Valeria Rivas participó en la categoría de 86 kg, logrando ser séptima en el arranque con 110 kg.

Sin embargo, al no registrar levantamientos válidos en el envión, no pudo obtener un registro en el total.

Tras la conclusión de la participación colombiana en el mundial, el país alcanzó un total de 12 preseas, divididas en dos de oro, cinco de plata y cinco de bronce.

La actuación más sobresaliente fue la de Yeison López, quien consiguió dos oros, dos récords mundiales y una plata.

