Jokin Aperribay cree que Take Kubo se quedará «muchísimos años» en la Real Sociedad

San Sebastián, 19 oct (EFE).- "Ojalá Kubo se quede muchísimos años en el club, así lo deseo, así lo espero y así creo que va a ser", ha asegurado este jueves el presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, quien ha aclarado no obstante que la estancia del jugador japonés en Donostia dependerá también del "crecimiento" de la entidad txuri urdin.

Aperribay ha hecho esta reflexión al ser preguntado sobre un eventual interés del Real Madrid en el fichaje del delantero asiático, durante la presentación este jueves del acuerdo de patrocinio suscrito por la Real Sociedad para los tres próximos años con el grupo japonés Yasuda.

El origen nipón de esta corporación empresarial, unido al buen momento de forma de Take Kubo, han centrado el interés de la comparecencia, celebrada en el estadio Reale Arena de San Sebastián, con la participación del director ejecutivo del grupo Yasuda, Keisuke Yasuda.

Durante su intervención, Aperribay ha explicado que una hipotética marcha de Kubo al Real Madrid "puede ocurrir", si bien ha recordado que la "voluntad primera" para que esto llegue a producirse debería ser la del propio jugador.

La Real posee el 100 % de los derechos de Kubo

Ha recordado en este sentido que el club donostiarra posee el 100 % de los derechos del jugador, si bien en caso de que se produjera una venta el Madrid dispone de "aproximadamente el 50 %" de la operación, aunque se trata de una hipótesis en la que la Real no está "pensando".

Respecto a la posibilidad de extender el contrato de Kubo, ha advertido de que podría darse en función de "si Take cumple los sueños individuales y de forma colectiva que tienen todos los jugadores".

Para contextualizar esta afirmación, el presidente realista ha aludido al ataque a través de internet sufrido esta semana por el club y lo ha comparado con el "ciberataque deportivo" que padeció la temporada pasada, cuando "hubo muchos jugadores que tuvieron la oportunidad de salir" de la entidad, si bien fueron ellos mismos "los que pararon esas posibilidades".

Por este motivo, ha insistido en la importancia de evitar la marcha de los mejores jugadores realistas a través "del crecimiento del club y de aspirar a cotas ilusionantes para todos" de manera "estable" y "recurrente" que, según ha comentado, "es uno de los objetivos de la Real Sociedad".

Retener a los jugadores importantes

Ha recalcado a este respecto que "cuanto mejor sea la Real" y "más presencia internacional tenga" más fácil le resultará "retener" a sus jugadores más importantes.

Ha desvelado, en cualquier caso, que cuando se sentó con los representantes de Yasuda para negociar su acuerdo de patrocinio por tres años ya les advirtió de que Take podría "estar o no estar".

Ha señalado en cualquier caso que si en algún momento "Take no está" en la Real el club intentará "buscar otro", para reiterar a renglón seguido que "de todas formas" Kubo está "muy contento" en el club, la Real "está muy contenta con Take y por ello espera "que su presencia" en la entidad txuri urdin "sea para mucho tiempo".

Grandísima oportunidad

En cuanto al acuerdo suscrito con el grupo Yasuda, el presidente realista ha rechazado desvelar el montante económico que supondrá para el club guipuzcoano, si bien dicho que se trata de "una grandísima oportunidad", al mismo tiempo que una "grandísima responsabilidad" para la Real Sociedad.

El director ejecutivo del grupo Yasuda, Keisuke Yasuda, ha desvelado por su parte que aunque Kubo "es muy famoso" en su país "no es la única razón" por la que él se ha desplazado a San Sebastián, sino el hecho de "focalizarse" en "aprender" de la Real Sociedad como algo "clave" para potenciar una serie de academias formativas sobre fútbol en su país.

Según ha indicado posteriormente el club, el acuerdo suscrito constituye una alianza que trasciende del patrocinio clásico y se enmarca dentro del plan de expansión a medio y a largo plazo de la entidad guipuzcoana en el país asiático.

El grupo Yasuda Group es una corporación empresarial que centra su negocio en las operaciones de marketing, los servicios de academias y las operaciones de entretenimiento.

Por: EFE