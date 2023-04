Una de las películas más esperadas, es Joker 2, Entre algunas de los detrás de cámaras que se han vuelto virales está la escena en la participa Lady Gaga.

En las imágenes se observa a la cantante pop sobre las icónicas escaleras del barrio Highbridge en el 1161 de Shakespeare Ave. Lady Gaga simula lo que podría ser un gran baile, las imágenes que han llenado de emoción a sus fans.

A través de redes sociales se ha viralizado una serie de videos en los que se logra ver a los actores Lady Gaga y Joaquin Phoenix en medio del rodaje de ‘Joker 2: Folie à Deux’, la segunda entrega de la exitosa película en la que Harley Queen está a cargo de la intérprete de canciones como ‘Born this way’, ‘Million reasons’ y ‘Bad romance’.

Lady Gaga filming on the Joker stairs for #JokerFolieADeux pic.twitter.com/MDxJHl4Kv1

El Joker logró convertirse en una de las películas favoritas de los fanáticos de DC Comics, incluso obtuvo 11 nominaciones a los Premios Oscar y logró ganar dos premios en las categorías Mejor Actor para Phoenix y Mejor Banda Sonora Original para el compositor Hildur Guðnadóttir.

Justo después de varios días de filtraciones, ahora surgen algunos videos y fotografías de los actores caracterizados con sus personajes, maquillaje que ha sido muy comentado a través de las plataformas digitales. Sin embargo, lo que más ha dado de qué hablar es el hecho de que Gaga tendrá la posibilidad de recrear el baile que hizo el Joker en la primera entrega durante su paso por las escaleras.

Joker being chased by two past versions of himself? pic.twitter.com/744vT5XdGZ

— ThwipT (@ThwipT_) March 5, 2023