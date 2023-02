John Poulos, el norteamericado que está acusado de feminicidio en contra de la DJ Valentina Trespalacios y que espera desde una celda de la cárcel La Picota, el juicio que lo podría condenar a mínimo 40 años de prisión, si presumía a la joven en sus redes.

La evidencia está en Twitter, en donde la cuenta de ‘El señor de la magia’ como se le conocía en las páginas de citas y para adultos al Poulos, muestra una foto con Valentina desde Cancún.

La cuenta, creada en el 2013, tiene algunas imágenes de John Poulos y en diciembre de 2022 se le ve en una foto al lado de la colombiana y un mensaje en el que habla de un inició ‘loco’ con la mujer.

La foto estaba acompañada de un trino en el que el ‘gringo’ respondía a un Twitter que pedía a los internautas “¿Cuál fue tu primera cita más loca?”.

Poulos respondió trinando “invité a una mujer colombiana de vacaciones sin conocerla primero, ahora nos casamos”.

Invited a Colombian woman on vacation without meeting her first – now we’re getting married. pic.twitter.com/ydCm4jWmBW

— 🤙 (@ptrain67) December 17, 2022