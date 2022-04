Niegan ponencia que buscaba revocar la inscripción de John Milton Rodríguez como candidato presidencial

in

Tras la ponencia que pedía la revocatoria de la inscripción de John Milton Rodríguez como candidato presidencial, la sala plena del Consejo Nacional Electoral -CNE- se pronunció al respecto, y negó dicha petición.

Y es que el recuso, solicitado por el magistrado Luis Guillermo Pérez, pedía “REVOCAR LA INSCRIPCIÓN de la candidatura a la Presidencia de la República del ciudadano JOHN MILTON RODRÍGUEZ GONZÁLEZ”, por el partico Colombia Justa Libres, no fue avalada por temas de procedimiento, pues se argumentó que el CNE no tiene competencia para revocar la inscripción de candidatos, al no estar dentro de sus causales.

Frente a esta decisión de la sala plena de negar la ponencia, se deberá presentar otro recurso por parte de otro magistrado .

«Si Petro fuera presidente, ¿usted se iría del país?» Le preguntaron a @ingrodolfohdez, pero este resaltó lo bueno de @petrogustavo https://t.co/1W4yFxWg60 — Minuto30.com (@minuto30com) April 8, 2022

