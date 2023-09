John Kramer regresa a Saw X «El Juego del Miedo» más aterrado y más sádico que nunca con una puesta escalofriante.

En salas de cine en Colombia, SAW X o mejor «El Juego del Miedo» regresa al pasado, a un evento ocurrido entre las dos primeras películas -Saw y Saw II- cuando John viaja a México para someterse a un tratamiento que promete la cura para su enfermedad. Este no será un castigo, es un renacimiento del personaje que creían los fans que ya había terminado su participación. En esta vuelven sus juegos, artefactos e intrigas para los que él cree deben ser castigados. Donde una sorpresa aparecerá en la trama al ser un regreso a la historia original. Se trata de Amanda Smith. Dirigida y editada por uno de los mayores conocedores de la franquicia, Kevin Greutert (Saw VI y Saw 3D) y con guion de Peter Goldfinger y Josh Stolberg, quienes escribieron Jigsaw (2017) y Spiral (2021), Saw X espera ser la película No.1 en Colombia y los Estados Unidos en su primer fin de semana de exhibición.

SAW X EL JUEGO DEL MIEDO EN SALAS DE CINE



El Dato: RottenTomatoes, y las redes están inundadas de excelentes reacciones y calificaciones de sus seguidores en un 83% de aceptación. En Colombia, tendrá una ventana de exhibición de 306 pantallas en 79 ciudades del país por el regreso de Jigsaw en la entrega más esperada, sorpresiva e inquietante de la saga.

