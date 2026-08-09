John Jairo Grajales Gómez, ganador absoluto del Desfile de Silleteros 2026

Resumen: La manifestación cultural reúne a 545 silleteros, quienes con su talento, a través de sus manos, siguen exaltando la tradición que mantienen cientos de familias de Santa Elena.

Con el corregimiento Santa Elena como epicentro de la cultura silletera, John Jairo Grajales Gómez fue elegido por decisión unánime como nuevo ganador absoluto en la edición número 69 del Desfile de Silleteros de Medellín.

Proveniente de la vereda El Porvenir, Grajales Gómez recibió un premio de $10.700.000, al destacarse en la categoría Tradicional por su ingenio, creatividad y mano de obra artística.

Al desfile asistieron el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga. Con las semillas cultivadas durante meses y con un arduo trabajo, cada silleta fue concebida como una obra de arte que exalta la riqueza floral de la región y del corregimiento.

“Qué mejor cierre que el Desfile de los Silleteros. Ayer, en las fincas vimos holandeses, chinos, gente de todas las nacionalidades. Qué bonito ver también que el extranjero está llegando a Colombia para ver estas flores colombianas; y paisas por todos lados”, expresó el alcalde.

El jurado estuvo integrado por destacadas personas de distintos ámbitos profesionales, quienes definieron a los ganadores del certamen, que continúa consolidando esta tradición como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación.

Los ganadores de la edición 69 del Desfile de Silleteros, en cada categoría son: Comercial, Mateo Londoño Ospina, de la vereda San Ignacio; Monumental, David Santiago Grisales Gómez, de la vereda Piedra Gorda; y Tradicional, John Jairo Grajales Gómez, de la vereda El Porvenir.

Ganador de Silleta Emblemática Ganador de Silleta Emblemática

Mientras tanto, la mejor propuesta en Emblemática correspondió a Juan Gabriel Velásquez Grajales, también de El Porvenir, y de ese mismo lugar del corregimiento, Víctor Julio Ruiz se destacó en la categoría Artística; Isabela Londoño Grajales, de la vereda El Cerro, obtuvo reconocimiento en la categoría Infantil e Isabela Grajales Grajales, de la vereda Piedra Gorda, en Junior.

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Este año, el número de inscritos para participar en el juzgamiento fue de 35 en la categoría Artística, 55 en Comercial, 56 en Emblemática, 78 en Monumental, 163 en Tradicional y 43 en Pioneras y Pioneros. En esta edición estarán, en su recorrido de 2.4 kilómetros, 430 adultos, 53 niños silleteritos entre 7 y 12 años, 52 jóvenes de 13 a 17 años y 10 niñas y niños neurodiversos.

En total, la manifestación cultural reúne a 545 silleteros, quienes con su talento, a través de sus manos, siguen exaltando la tradición que mantienen cientos de familias de Santa Elena.

“Todo el que venga a Medellín, siempre bienvenido, desde que tenga buenas intenciones, que quiera respetar a la ciudad, que quiera respetar a nuestras niñas, niños, y a nuestras mujeres, o sea que estamos de fiesta. Hoy, cerramos un ciclo más”, señaló el mandatario local.

El recorrido del Desfile inició en la avenida Regional, a la altura del Puente Monumental de Guayaquil, continuará al norte por la misma vía hasta San Juan y luego tomará dirección oriente hasta la carrera 57; por último, avanzará por la avenida del Ferrocarril hasta Plaza Mayor.

“El balance no puede ser mejor: una derrama económica de más de 60 millones de dólares. Lo más importante es que la platica queda en el taxista, que no para de trabajar; en la mujer que sale a ganarse la vida todos los días para sacar adelante a sus familias; en los hombres trabajadores; en los que venden las cositas en la calle; en los artesanos; y eso, para mí, es lo más importante, que esta feria sea de todos”, concluyó el alcalde de Medellín.