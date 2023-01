in

En el país hay emoción por el fichaje de John Jáder Durán por el Aston Villa de Inglaterra. El atacante de 19 años llega proveniente del Chicago Fire a una de las mejores ligas del mundo, pero su contratación ahora trae dificultades para la Selección Colombia Sub-20.

El seleccionado nacional que tendrá su debut el próximo jueves, 19 de enero, frente a Paraguay en el Campeonato Sudamericano de la categoría, de esta forma se queda sin una de sus mejores piezas. Contrario a lo que publicó de forma no oficial por redes sociales, el equipo inglés ha solicitado su presencia.

A través de un comunicado, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) anunció que Durán se retira de la concentración para viajar hacia Birmingham. Lo más preocupante para la ‘Tricolor’ es que no es seguro que vuelva para disputar el campeonato que tiene como sedes a Cali y Bogotá, pues esta competencia no pertenece a las fechas FIFA y el club no está obligado a cederlo.

Este fue el comunicado de la FCF:

“El Departamento Deportivo de la Federación Colombiana de Fútbol y el Cuerpo Técnico de la Selección Colombia Sub 20, informan que el jugador Jhon Jáder Durán se retiró de la concentración del equipo nacional para trasladarse hasta Inglaterra y cumplir compromisos con su nuevo club, el Aston Villa de la Premier League.

El jugador de 19 años debe atender los requerimientos de su nuevo equipo, en donde tendrá que cumplir con los exámenes médicos y legalizar la documentación de trabajo. Inicialmente la FCF había acordado por medio de su agencia de representación, que el futbolista permanecería en la concentración de la Selección Colombia. Sin embargo esta mañana y en comunicación directa entre la FCF y el club, se manifestó la necesidad de traslado del jugador lo antes posible. Debido a que el Sudamericano Sub 20 no se juega bajo fecha FIFA y los clubes tienen la potestad de reincorporar a sus jugadores en el momento que consideren pertinente, Jhon Jáder debe viajar a cumplir con el requerimiento del equipo.

La Federación Colombiana de Fútbol y el delantero, comenzaron la gestión ante el Aston Villa para que después de cumplir con las diligencias pertinentes de su vinculación, se logre conseguir la autorización de reintegrase al grupo que es dirigido por el Director Técnico Héctor Cardenas y afrontar de esta manera la siguiente fase del campeonato que se jugará en Colombia”.

