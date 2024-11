El escultor John Fitzgerald «presentó sus evidencias en las que detalla que la idea de la estatua es suya y no de Juan Carlos Valencia». Por lo que desea aclarar que todo está soportado en documentos y detallado en un contrato, celebrado entre ambos.

Sigue al canal de WhatsApp de Entretenimiento

De acuerdo a lo expresado por el escultor de la Estatua de Balvin en una visita a la Sala de Redacción de Minuto 30, compartió varios documentos entre ellos mensajes de WP y cartas donde quiere dejar claro «que hay una cesión de derechos de un encargo pero no creativos». Desde el 14 de noviembre de 2022 «en una propuesta confidencial que se aportará en su debido momento se detalla que a Juan Carlos Valencia, se le hizo una invitación a participar de esta idea». Al firmarse se llevó acabo iniciar el proyecto del diseñó de la «Estatua Sueño homenaje a J Balvin». Estatua que ya fue pagada y «por eso es la que presenta Valencia en sus redes y en un video». La que se va instalar es otra y es diferente con el concepto que como escultor ideó John Fitzgerald . Por lo que el proyecto de homenaje e instalación en el Parque Lleras», que comparte el escultor se venía adelantando desde el 2023 con la Alcaldía de Medellín (cartas que lo demuestran). «José se enteró a través de los medios del homenaje» y algunos que reseñaron el año anterior. «Pero todo era una sorpresa».

La otra cara de la historia

A Avant Art y Juan Carlos Valencia «se les hizo la invitación a participar de este nuevo evento como patrocinadores y no se obtuvo respuesta». «Incluso la estatua que estoy terminando iba a tener en un código QR mención a ellos como reconocimiento a que inicialmente fueron gestores». En agosto del año anterior ante varios cruces de mensajes WP sin contestar en donde les expresaba su malestar por algunos gastos en los que incurrió, Fitzgerald presentó una renuncia a Valencia y sus socios. Por ahora su objetivo es conciliar para que no se afecte lo adelantado a la Agencia APP y Alcaldía en los documentos soportados del año anterior con concepto «favorables». «Incluso un pago se hará efectivo para seguir adelante». Los problemas surgidos hacen parte de interpretaciones que de no llegar a una conciliación «se evidenciará quien dice la verdad y por eso está tranquilo». Primero quiere que el nombre de John Fitzgerald no quede en tela de juicio y hace su respectiva replica en honor a su buen nombre.

También quiere el escultor dejar claro que «es un mal entendido con Valencia y quiere eximir a J Balvin y su padre del ruido generado» que todo es ajeno a su imagen ya que se están haciendo conversaciones directas. Fitzgerald se refirió a que en horas de la tarde habría una comunicación directa y charla con el cantante para explicarle todo. En cuanto al nombre del proyecto seguirá adelante ya que es una idea que muchos han querido realizar. Por lo que «no es una idea robada como se habló en la nota de prensa que circuló».

John Fitzgerald «la estatua de J Balvin es una creación mía» y aclaración

Lee más noticias de entretenimiento.