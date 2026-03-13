John Alexander Bedoya desapareció en Medellín

Resumen: John Alexander Bedoya Tangarife, de 27 años, es un ciudadano colombiano que se encuentra actualmente desaparecido. Es un hombre, aunque no se especifica más información sobre su identidad de género, ni detalles sobre su apariencia física o características distintivas.

John Alexander Bedoya Tangarife, de 27 años, es un ciudadano colombiano que se encuentra actualmente desaparecido. Es un hombre, aunque no se especifica más información sobre su identidad de género, ni detalles sobre su apariencia física o características distintivas.

Hasta el momento, no se cuenta con información sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba al momento de su desaparición, ni sobre señales particulares que puedan ayudar a identificarlo fácilmente. Esto dificulta la localización inmediata y requiere de la colaboración de la comunidad y autoridades para cualquier pista.

La desaparición ocurrió el 12 de marzo de 2026 en Medellín, específicamente en el sector Puentes de la Minorista, ubicado en la Comuna Candelaria. Se solicita que cualquier información sobre su paradero sea reportada a las autoridades locales para poder dar con él lo antes posible.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes