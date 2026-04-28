John Alejandro Castrillón desapareció en Medellín

Resumen: John Alejandro Castrillón Castro es un hombre colombiano de 28 años de edad. Es de sexo masculino y su nacionalidad es colombiana. Al momento de su desaparición, se encontraba en la ciudad de Medellín .

John Alejandro Castrillón Castro es un hombre colombiano de 28 años de edad. Es de sexo masculino y su nacionalidad es colombiana. Al momento de su desaparición, se encontraba en la ciudad de Medellín.

Entre sus características físicas y señales particulares se destacan una cicatriz en el pómulo derecho, una verruga en el párpado derecho y un tatuaje en el pie derecho con el diseño de un escudo del Medellín. Estas señas pueden ser clave para su identificación.

El día 07 de abril de 2026 desapareció en el barrio Prado Centro, en Medellín. En el momento de su desaparición vestía jean oscuro, camiseta negra, tenis y gorra negra. Estas prendas también pueden ayudar a reconocerlo o aportar información sobre sus últimos movimientos.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes