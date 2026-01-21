Menú Últimas noticias
    John Aimer Quiceno desapareció en Caldas

    Desapareció el 16 de enero en la vereda La Salada Parte Baja, ubicada en Ciudad Caldas

    Publicado por: Juan Manuel

    John Aimer Quiceno desapareció en Caldas

    Resumen: John Aimer Quiceno Hernández, de 39 años, se encuentra desaparecido desde el 16 de enero de 2026 en la vereda La Salada Parte Baja, ubicada en Ciudad Caldas, Antioquia.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    John Aimer Quiceno Hernández, de 39 años, se encuentra desaparecido desde el 16 de enero de 2026 en la vereda La Salada Parte Baja, ubicada en Ciudad Caldas, Antioquia.

    Al momento de desaparecer, John vestía una gorra negra, camiseta tipo polo roja, jean azul claro, tenis negros con pintas amarillas y un buso gris. Además, es reconocido por portar barba, lo que podría ayudar en su identificación durante la búsqueda.

    Entre sus señas particulares destacan un tatuaje en el antebrazo izquierdo con su propio nombre, “John”, y una cicatriz en el cuello.

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


