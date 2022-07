Johanna Fadul hizo reclamo sobre la millonada multa que recibió en México

in

Hace unos unas semanas, la actriz Johanna Fadul y su esposo Juanse Quintero tomaron la decisión de dejar el país para iniciar nuevos proyectos profesionales en México. A través de sus redes sociales, la actriz ha compartido con sus seguidores cómo ha sido su cambio de vida en el país azteca.

Pero al parecer el cambio de clima o de cultura no han sido los problemas de adaptación más grandes que ha tenido la famosa, sino con las leyes mexicanas.

También le puede interesar…

Al momento de extraviarse portaba un collar https://t.co/8aX4DyDuvK — Minuto30.com (@minuto30com) July 11, 2022

La bogotana contó que fue multada por pasear a sus perros sin correa, y tildó a México como «un país retrógrado».

El enojo de Johanna Fadul.

Johanna Fadul tiene tres perritos. Al parecer, ellos están acostumbrados a salir a parques o lugares abiertos sin ningún tipo de correa, sin embargo esto en México es penado por la ley.

Asimismo, tras salir con ellos a pasera en los alrededores de su vivienda, la multaron con más de un millón de pesos colombianos.

La actriz se desahogó en sus redes sociales contra ellos pues no le parece justo e incluso lo catalogó como terrorífico.

«Algo que me tiene aterrada de aquí de México es lo retrógrados que son con los animales. En muchos sectores de la ciudad se quedaron en la época de la esclavitud. Me aterra y no logro acostumbrarme a salir con mis perras sueltas sin correa», partió diciendo en su cuenta de Instagram.

Para finalizar, la famosa concluyó que debe adaptarse a las normas del nuevo país donde reside y también instó a las autoridades que cambien sus leyes con respecto a este tema.

Para leer más noticias, clic aquí.