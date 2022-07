Por llevar sus perras “sueltas”, Johana Fadul tuvo que pagar multa en México

La actriz colombiano Johana Fadul contó el motivo por el que la multaron en México.

A través de redes sociales se mostró disgustada por la amonestación que recibió, según ella, por pasear a sus perros sin correa.

«Algo que me tiene ATERRADA de aquí de MEXICO es lo RETRÓGRADOS q son con los animales. En muchos sectores de la ciudad se quedaron en la época de la esclavitud. Me aterra y no logro acostumbrarme a salir con mis perras SUELTAS SIN CORREA. Yo desde bebés las enseñé a andar sin correa, ni collar, ni arnés ni nada q se le parezca y x salir con ellas dentro del condominio “sueltas” me clavaron una multa de 5000 Pesos mexicanos (1.025.000 colombianos o 248 dólares) para q me entiendan. Unas perritas q son demasiado educadas y bien portadas», dijo la actriz en su cuenta de Instagram.

Antes de finalizar la publicación dijo: «Adaptarme a las normas del país. Eyyy señores mexicanos ya es ‘hora’ de evolucionar y ser más abiertos con el trato a los animales».