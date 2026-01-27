Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 5 - 7 5 - 7
Pico y Placa Medellín Martes: 5 - 7 5 - 7
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Johan Andrés Gómez desapareció en México

    Fue reportado como desaparecido el 14 de diciembre de 2025 en Cancún, México

    Publicado por: Juan Manuel

    Johan Andrés Gómez desapareció en México

    Resumen: Johan Andrés Gómez Pérez es un hombre colombiano de 30 años, originario de Medellín, Antioquia. Se identifica como hombre y al momento de su desaparición no se contaba con información sobre la ropa o accesorios que llevaba puestos.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Johan Andrés Gómez Pérez es un hombre colombiano de 30 años, originario de Medellín, Antioquia. Se identifica como hombre y al momento de su desaparición no se contaba con información sobre la ropa o accesorios que llevaba puestos.

    Presenta varias señales particulares que permiten su identificación: un tatuaje en la mano derecha con el nombre “Emiliano” en letra cursiva, otro tatuaje en el antebrazo izquierdo con la cara de un animal tipo perro, cicatrices de cirugía en la tibia, peroné y rodilla, una cicatriz en la ceja derecha, un lunar en la mejilla derecha y usa barba y bigote abundante.

    Fue reportado como desaparecido el 14 de diciembre de 2025 en Cancún, México. La combinación de sus tatuajes, cicatrices y otras marcas distintivas puede ser crucial para su localización y reconocimiento.

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.