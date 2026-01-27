Johan Andrés Gómez desapareció en México

Resumen: Johan Andrés Gómez Pérez es un hombre colombiano de 30 años, originario de Medellín, Antioquia . Se identifica como hombre y al momento de su desaparición no se contaba con información sobre la ropa o accesorios que llevaba puestos.

Johan Andrés Gómez Pérez es un hombre colombiano de 30 años, originario de Medellín, Antioquia. Se identifica como hombre y al momento de su desaparición no se contaba con información sobre la ropa o accesorios que llevaba puestos.

Presenta varias señales particulares que permiten su identificación: un tatuaje en la mano derecha con el nombre “Emiliano” en letra cursiva, otro tatuaje en el antebrazo izquierdo con la cara de un animal tipo perro, cicatrices de cirugía en la tibia, peroné y rodilla, una cicatriz en la ceja derecha, un lunar en la mejilla derecha y usa barba y bigote abundante.

Fue reportado como desaparecido el 14 de diciembre de 2025 en Cancún, México. La combinación de sus tatuajes, cicatrices y otras marcas distintivas puede ser crucial para su localización y reconocimiento.

