[FOTOS] La actriz Joey King se comprometió

in

Recientemente, la actriz del ‘Stand de los besos’, Joey King, reveló que se comprometió con su novio Steven Piet, y hasta apenas un mes después contó la noticia, pues fue a través de Instagram, que King publicó varias fotografías del día de la propuesta.

«La fecha fue el 2/2/22 cuando me pediste que me casara contigo y me convertiste en la mujer más afortunada del mundo. Te amo más de lo que una leyenda de Instagram podría hacer justicia. Salir contigo para siempre suena como un sueño real, así que hagámoslo», escribió King junto con las fotografías.

Joey King se comprometió.

Hace un tiempo King tuvo una relación junto a Jacob Elordi, su coprotagonista en ‘El Stand de los besos’, quien después de terminar esa relación, la actriz reveló en 2020 que nunca volvería a salir con otro actor.

Para leer más noticias, clic aquí.

También le puede interesar…