Joe Namath, leyenda de Jets, pide que envíen a Zach Wilson a aprender de Mahomes

Redacción Deportes, 25 sep (EFE).- Joe Namath, miembro del Salón de la Fama y leyenda de los New York Jets, afirmó este lunes que deberían enviar al 'quarterback' del equipo, Zach Wilson, a los Kansas City Chiefs para ver si ahí aprende del dos veces Jugador Más Valioso del Super Bowl, Patrick Mahomes.

"No me quedaría con él. Ya he visto suficiente de Zach Wilson. Envíalo a Kansas City para que se enfrente a alguien como Mahomes, tal vez le aprenda algo", criticó Namath.

Namath, quien tiene 80 años, fue el 'quarterback' que le dio a los Jets su único campeonato de la NFL con la victoria 16-7 sobre los Colts en el Super Bowl III, el 12 de enero de 1969, partido del que fue designado Jugador Más Valioso (MVP).

El ex mariscal de campo fue implacable con Wilson, pasador de 24 años, quien se quedó con la titularidad en los Jets luego de que en la semana uno el 'quarterback' principal, Aaron Rodgers, se rompió el talón de Aquiles, lesión por la que quedó fuera el resto de la temporada.

"Pensé que esto se trataba de ganar y ejecutar cada jugada, pero lo que está pasando es repugnante. Del partido ante New England no saqué nada positivo. Él tiene pies rápidos, puede lanzar un poco, pero no creo que pueda sostenerse en esa ofensiva", agregó.

Namath estaba tan conforme con la llegada de Rodgers para liderar a los Jets que incluso autorizó que éste utilizara el jersey con el número 12 que fue retirado en honor del histórico expasador, algo que al final no sucedió.

Con Wilson en los controles los Jets se impusieron de forma sorpresiva a los Buffalo Bills en la semana 1, pero hilaron derrotas en la semana 2 por 30-10 ante los Dallas Cowboys, y el pasado domingo 15-10 contra los New England Patriots, equipo con el que acumulan 15 juegos perdidos de manera consecutiva.

Las críticas de la leyenda también alcanzaron al entrenador de New York, Robert Saleh, quien luego de la derrota ante los 'Pats' defendió la unión de su equipo.

"¿Cómo puede un entrenador decir: El vestuario está unido, ¿qué te pasa? No todo es armonía en el vestuario y si la hay necesitan deshacerse de varios. Debes conseguir gente que sea competitiva y luche para ganar. Estos chicos no tienen que estar enamorados uno de otro. Si eso dicen te engañan, tienes que deshacerte de ellos", concluyó.

Por: EFE