Joe Manganiello ex Sofía Vergara cumplirá sueños en realitie USA por lo que estará regresando a la televisión con nueva imagen.

Con la participación de 13 jugadores que llegarán una la isla privada donde un banquero (Manganiello), quien tiene un maletín lleno de dinero, los concursante entrarán en una competencia inmersiva llena de «dilemas alucinantes«. Este espacio que se espera sea uno de los más comentados en el 2024, se basa en «Deal or No Deal» otro programa de concurso. Lo que lo verán los televidentes es un «spin-off» es decir un trabajo narrativo derivado de un trabajo ya existente con el nombre de Deal or No Deal Island. Así que será fácil para el ex de Sofía Vergara, conectarse con la audiencia en el papel que le corresponderá hacer. NBC anunció con bombos y platillos esta contratación que le llega a Joe Manganiello en el mejor momento después de su separación.

TEASER TRAILER DEAL OR NO DEAL ISLAND JOE MANGANIELLO

El Dato: «Trato o no Trato en la Isla» traducción de juego «Deal or No Deal Island» debutará en 2024 y Teaser Trailer está emocionante.

