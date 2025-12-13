Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Sabado:
    Joe David Agudelo desapareció en Envigado

    Desapareció en junio de 2019 en el parque de Envigado

    Publicado por: Juan Manuel

    Resumen: Joe David Agudelo Tabares tenía 40 años al momento de su desaparición, ocurrida en junio de 2019 en el parque de Envigado, Antioquia.

    Joe David Agudelo Tabares tenía 40 años al momento de su desaparición, ocurrida en junio de 2019 en el parque de Envigado, Antioquia.

    Entre sus señales particulares se destaca la ausencia de los dientes superiores, un rasgo que puede facilitar su identificación.

    En cuanto a sus características morfológicas, Joe David tenía contextura delgada y piel trigueña. Su cabello era crespo, corto y de color negro; su rostro alargado, nariz recta y boca mediana con labios de tamaño medio.

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


