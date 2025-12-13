Joe David Agudelo desapareció en Envigado

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Joe David Agudelo Tabares tenía 40 años al momento de su desaparición, ocurrida en junio de 2019 en el parque de Envigado, Antioquia.

Entre sus señales particulares se destaca la ausencia de los dientes superiores, un rasgo que puede facilitar su identificación.

En cuanto a sus características morfológicas, Joe David tenía contextura delgada y piel trigueña. Su cabello era crespo, corto y de color negro; su rostro alargado, nariz recta y boca mediana con labios de tamaño medio.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes