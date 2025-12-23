Joanderson Alexander López desapareció en Medellín

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Joanderson Alexander López Robetis tenía 35 años al momento de su desaparición. Fue visto por última vez el 18 de diciembre de 2025 en el barrio Robledo Aures, en Medellín.

Como señal particular, presenta una discapacidad en el pie derecho.

Al momento de desaparecer vestía un jean azul, una camiseta de color naranja y botas de color marrón.

Físicamente, Joanderson es de contextura delgada y piel trigueña. Tiene el cabello liso, de color castaño oscuro, rostro redondo, nariz achatada y boca mediana con labios medianos. Sus ojos son medianos y de color negro.

