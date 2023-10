Joan Mir afirma que no le sorprende la decisión de Marc Márquez de marcharse

in

Mandalika (Indonesia), 12 oct (EFE).- El español Joan Mir, piloto oficial de Honda junto a Marc Márquez, ha afirmado este jueves que no le sorprende la decisión de marcharse de su compañero porque la situación en el equipo saben "la que es".

En este sentido, el piloto de 26 años ha añadido que es necesario "tener algo de fe" y que, aunque él la tiene en estos momentos, "Marc no tiene tanta ahora mismo".

Asimismo, ha apuntado que ambos se encuentran "en una situación muy diferente", porque él este año ha estado "sufriendo muchísimo, como todos los pilotos Honda", pero ha puesto de relieve que si se va de Honda todavía no ha "demostrado nada" en el equipo.

"Si me fuese, notaría que estaría fracasando, y no quiero fracasar. Quiero intentar llegar donde queremos. Estoy con todo con Honda y mi prioridad es continuar el año que viene y mostrar ese rendimiento que todos esperamos, pero sí que es verdad que tampoco me puedo permitir otro año como este", ha señalado al respecto, al tiempo que ha subrayado que tiene "algo más de tiempo que Marc", pero tampoco "mucho más".

Por otro lado, ha comentado no ha notado nunca que Honda se centrara más en Marc que en él y ha hecho hincapié en que "lo de piloto número 1 y 2 no existe ahora mismo en las fábricas de MotoGP".

"Algo cambiará en la mentalidad de la gente dentro del equipo, seguro, pero tampoco cambiará demasiado y siempre he notado que en el desarrollo hemos ido bastante de la mano", ha añadido Mir.

De la decisión de Marc Márquez de irse a Ducati, con la escudería privada Gresini, ha dicho que espera que esté arriba, en las primeras posiciones, porque "es el mejor piloto de la parrilla, el que tiene más títulos, sabe cómo ganar y se va con la mejor moto del momento. Igual no es oficial, pero es de las mejores. Creo que lo tendrá bien".

Por: EFE