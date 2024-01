Joan Barreda desliza su retirada: «Tengo la decisión tomada. No me arrepiento de nada»

Riad (Arabia Saudí), 12 ene (EFE).- El piloto español Joan Barreda (Hero) deslizó este viernes que tiene "la decisión tomada" sobre su continuidad en los próximos rallies Dakar, pero que no la puede decir porque tiene contrato con Hero, aunque destacó que no se arrepiente "de nada" y que el Dakar y todo lo que envuelve a las motos le ha "cambiado la vida".

"Yo estoy seguro de que no he podido ganar -un Dakar- por mi estilo, a lo que nunca he renunciado, a mi esencia. Ha habido años en los que tenía mucho nivel, pero optaba por correr con el equipo con el que estaba, por seguir con ellos. Si me arrepintiera de eso, estaría diciendo a mis amigos y mi familia que yo no soy así, como digo que soy cada día y como ellos me quieren. No me arrepiento de nada, al revés, estoy contento de haberme marcado mi forma de ser, mi esencia", comentó Barreda.

El piloto de Torreblanca (Castellón), que cuenta con 29 victorias de etapa en el Dakar pero que nunca pudo llegar a ganarlo, afirmó que está muy contento de haber seguido su "forma de ser", su "esencia" durante todos estos años e insistió en que el balance de su carrera es "más que bueno".

"Si me dicen hace 14 años que iba a hacer todo esto, hubiera dicho que es imposible. El Dakar y todo -lo que envuelve a las motos- me ha cambiado la vida y estoy enormemente agradecido", aseguró Barreda, que dijo que uno siempre quiere retirarse "lo mejor posible", pero no se queda con eso, después de haberse retirado de este Dakar por un fallo mecánico de su Hero.

Consultado por si, más allá de si sigue pilotando o no, seguirá viniendo al Dakar, resaltó que espera volver porque "al final todo esto va por las venas", y dentro de unos meses le "empezará a picar todo" y querrá volver a una moto.

"Lo que tengo claro y siempre he dicho es que me gustaría que el día que decidiera parar, que pudiera hacer cosas que realmente me motivaran, no aquellas que estás más necesitado de hacer ahora mientras eres piloto. He currado como un cabrón, a muerte, pero si paro aquí, poder hacer cosas que me motiven, y eso es lo que espero hacer", incidió uno de los grandes pilotos de motos español de la historia del Dakar.

Barreda, preguntado por las cosas que se lleva de estos años, señaló que por ejemplo en la noche de este jueves se juntaron diez o doce motoristas "top" junto a él: "Y cuando apareció mi nombre, dijeron 'hostia, este es aparte'. Eso es lo que te da, que te vean como alguien que ha marcado. Ese respeto se siente entre los pilotos y es lo que más me llena", sostuvo el de Torreblanca.

Así, insistió en que "más allá del resultado", agradece el hecho de haber sido "el piloto diferente a los demás" hace una década, cuando se preguntaban "dónde va ese" y que "al final han terminado siendo todos así".

"Es un poco lo que han visto en mí, el piloto que cambió un poco este deporte", concluyó Barreda, ganador de 29 victorias del Dakar y que tras los pilotos franceses Stéphane Peterhansel y Cyril Despres, con 33, es el motorista con más triunfos en el rey de los rallies.

Por: EFE