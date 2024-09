JLo «feliz por Atlas» Netflix y envía mensaje conciliador

a actriz Jennifer Lopez está radiante por el éxito de su nueva película de acción y ciencia ficción "Atlas" en Netflix, que ha vuelto a posicionarse como la película número 1 en el mundo esta semana. Agradecida con sus fans por el apoyo, JLo aprovecha la ocasión para enviar un mensaje motivador a sus seguidores, animándolos a no dejarse vencer por la negatividad y a enfocarse en el "taaaaanto amor" que hay en el mundo. A pesar de las críticas y la reciente cancelación de su gira "This Is Me Live", JLo se muestra optimista y celebra el éxito de "Atlas", una película con un presupuesto de $100 millones de dólares que explora la temática de la inteligencia artificial y su potencial impacto en la humanidad. La película ha logrado 28,2 millones de visualizaciones en Netflix en sus primeros tres días, consolidando su posición como la película más vista de la plataforma.