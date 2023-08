JK Rowling autora de Harry Potter «cancelada en museo» de los Estados Unidos

La autora de Harry Potter, JK Rowling es cancelada en Museo de la Cultura Pop

Sigue al canal Entretenimiento en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va44e35LdQeaBBoJrY25

Por no tener una representación de varias comunidades en sus libros, JK Rowling la escritora que creo el universo de Harry Potter fue degradada a tal punto que «Ella que no debe ser nombrada en algunos espacios de fans» como en los libros cuando se referían al «innombrable Lord Voldemort«. En respuesta a su posiciones anti-trans, según medios el Museo de la Cultura Pop en Seattle, determinó a través de su director con un mensaje directo para decir que ella no va más en su museo: «Hay una cierta entidad fría, despiadada y chupadora de alegría en el mundo de Harry Potter y, esta vez, en realidad no es un Dementor». Una analogía directa a sus libros que originó que «Fantasy: Worlds of Myth and Magic», su muestra de objetos y libros fuera cancelada como exhibición. Rowling lo único que ha hecho es defender que los movimientos activistas de ideologías en este caso de género, estaban anunciados en Harry Potter. A pesar que los actores la han respaldado, se recuerda que en el año 2020 Daniel Radcliffe (Harry Potter), no estuvo de acuerdo con ella porque ese momento conoció a niños queer y trans que se sentían identificados con las historias del joven mago y en ese momento de esas palabras para él era una forma de decirle a los fans gracias por el apoyo. Hoy las cosas han cambiado y algunos afirman que estos vetos no ayudan a nadie y menos a Harry Potter pues lo que hacen es generar odios a un personaje que solo está en la imaginación de millones de lectores en el mundo.

El Dato: Las palabras de JK Rowling que «solo las mujeres mestrúan» fue lo que desató en su momento e indignó a varios colectivos que la tacharon de discriminatoria en esa perspectiva, sobre identidad de género y las imposiciones de algunos colectivos.

Sigue más noticias de entretenimiento.