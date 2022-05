Salvan la vida de una jirafa bebé tras nacer con un trastorno en sus patas

Veterinarios del zoológico de San Diego, Estados Unidos, le salvaron la vida a una jirafa de tres meses que nació con una malformación en sus patas, se doblaran en sentido contrario.

La cría nació el 1 de febrero en el San Diego Zoo Safari Park de Escondido, con la extremidad delantera flexionada al revés.

Msituni, nació con un trastorno que hacía que sus patas se doblaran en sentido contrario. Los médicos le colocaron aparatos ortopédicos y le salvaron la vida.

Expertos le dieron una segunda oportunidad a Msituni tras tener un problema congénito en una de sus patas delanteras que le impedía comer y moverse libremente.

Meet Msituni. The now 3-month-old giraffe calf was born with unstable wrist joints, causing her front legs to bend improperly. Wildlife care specialists needed to intervene quickly to save her life and partnered with orthotists at the @HangerNews to design custom leg braces. pic.twitter.com/Mgd2szt05K

