Naciones Unidas designará a Jineth Bedoya como embajadora mundial en la lucha contra la violencia sexual

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, reconocerá este martes a la periodista Jineth Bedoya, como embajadora mundial de la lucha contra la violencia sexual, tras convertirse en un referente en esta lucha, no solo tras su dolorosa experiencia, sino por los múltiples casos en los que ha buscado que se haga justicia.

“Este es un reto más y uno mayúsculo. Una cosa es salir hablar por las víctimas de violencia sexual e Colombia y otra es salir a hablar por las víctimas y sobrevivientes a nivel mundial”, indicó Jineth Bedoya en entrevista con W Radio, y agregó que esta designación implica “el compromiso de seguir potenciando la voz de las víctimas y seguir denunciando los horrores que se cometen en medio de la guerra contra las mujeres al usar sus cuerpos como arma de guerra”.

La ceremonia tendrá lugar hacia el medio día de este martes, y pese a que el presidente Iván Duque está siendo parte de las sesiones de las Naciones Unidas, sobre la implementación del Acuerdo de Paz, no se conoce si asistirá o no a la ceremonia.

Al respecto, Bedoya manifestó que “yo quiero pensar que toman este tipo de decisiones porque no tienen en su cabeza la dimensión de lo que va a pasar hoy en Naciones Unidas. Ha sido tanto daño durante años, tanto olvido y mezquindad, que solo quiero aferrarme a lo bueno que significa esto y no la indiferencia que hay, no solo conmigo sino con las víctimas. No entiendo cómo no va a haber alguien del gobierno”.

Finalmente, sobre este logro, Jineth Bedoya manifestó que “este trabajo ya lo venía haciendo silenciosamente, y con las uñas, estando en Ruanda con colectivos de mujeres sobrevivientes, también en Europa y en Centro América”, y agregó que este nombramiento no solo es un orgullo para ella, «pues dicho nombramiento recae en toda Colombia”.

