Jimmy Grajales desapareció en Medellín

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Jimmy Grajales García, de 28 años, fue reportado como desaparecido el 28 de octubre de 2025 en el barrio Prado Centro, de la ciudad de Medellín , Antioquia.

Jimmy Grajales García, de 28 años, fue reportado como desaparecido el 28 de octubre de 2025 en el barrio Prado Centro, de la ciudad de Medellín, Antioquia.

Al momento de su desaparición, vestía un jean negro, una camiseta del mismo color y tenis azul oscuro de la marca Nike.

Entre sus señas particulares se destacan un lunar en el brazo derecho y una mancha en el abdomen, también del lado derecho. Físicamente, Jimmy es de contextura delgada, piel trigueña, cabello corto y ondulado de color negro, rostro ovalado, labios medianos y boca de tamaño regular.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes