Jimmy Butler: «Sólo se trata de ganar el campeonato»

Miami (EE.UU.), 2 oct (EFE).- Los Miami Heat celebraron su día de atención a los medios para dar el pistoletazo de salida a la temporada 2023/2024, y pese a los importantes movimientos de mercado de sus rivales en el Este, destacaron, a través de Jimmy Butler, que sus ambiciones no cambian: "Sólo se trata de ganar el campeonato. Este es nuestro año, este es el bueno".

Una vez más, Butler no decepcionó con su aspecto ante los medios. Si en 2022 apareció con unas largas rastas, en esta ocasión apareció con un estilo gótico, con su pelo alisado, muchos pendientes en los labios y las cejas, las uñas pintadas de negro y un tono muy relajado.

"Este estilo representa mi momento emocional", comentó Butler arrancando las carcajadas de los periodistas, aunque rápidamente cambió el tono para hacerse responsable de no haber sido campeones en las Finales de junio.

"Es un nuevo año, una nueva temporada. No hicimos nuestro trabajo el año pasado. Estoy emocionado por el inicio del año", afirmó la estrella de Miami.

Mismo grupo y mismo objetivo: el anillo

Butler avaló al grupo que desde hoy se comenzará a preparar.

"Tenemos un par de chicos nuevos. Somos un grupo de jugadores que quizás no seamos los mejores de la liga, pero tenemos esa confianza. Es lo que traemos para esta temporada. Sabemos quiénes somos, confiamos en nosotros como equipo e individualmente", comentó Butler.

Erik Spoelstra alega por la misma idea y con ella inicia el trabajo: "Quieres llegar a la pretemporada sabiendo que tienes uno de esos grupos que pueden competir por el anillo, y tenemos uno de esos equipos".

Uno de los puntales del equipo en la pasada temporada, Caleb Martin, también habló de objetivos ambiciosos: "Queremos ganar el campeonato, esté quien esté aquí, ese es el objetivo y tenemos que estar concentrados en eso", manifestó el alero.

Cambios de roles

La posición de base no está claramente definida en los Miami Heat y Herro aparece como uno de los candidatos para ser titular en ese puesto.

"Ha mejorado mucho cada faceta de su juego ofensivo, su nivel de fundamentos está al de cualquier jugador de perímetro de la liga. No voy a ir el primer día y ponerle de base. ¿Le va a tocar un poco? Sí”, contestó Spoelstra.

Otro de los posibles cambios que se vean esta temporada afecta a Bam Adebayo, que no descarta comenzar a tener algunos tiros desde el perímetro: "Hay una lista de cosas en las que tengo que trabajar y en las que quiero ser mejor".

El pívot de los Heat se consagra ya como uno de los líderes del vestuario y no teme esa responsabilidad: "Sí, la agarro definitivamente, yo y otros miembros de este equipo. Quiero llegar a los jóvenes".

Jáquez Jr, a encontrar su espacio

Y uno de esos jóvenes es el jugador de origen mexicano Jaime Jáquez Jr, que ha trabajado todo el verano en Miami para adaptarse a la NBA.

"Quiero llegar y encontrar mi espacio. Este tiempo me ha permitido aprender, engancharme al equipo, estar con los chicos. La química y la cultura es algo muy importante cuando estás apuntando a ganar campeonatos", afirmó el ex de UCLA.

Ha sido un verano muy movido en las oficinas del Kaseya Center con muchos jugadores implicados en rumores de traspaso a cambio de Damian Lillard y es algo que podía desestabilizar al grupo. El principal afectado es Tyler Herro.

"Es mentalmente estable, ambicioso y tiene una ética de trabajo fantástica. Está listo. Ha usado todo esto como combustible", dijo Spoelstra.

El propio Herro zanjó el tema en su turno ante los medios: "No siento que no me quieran".

Por: EFE