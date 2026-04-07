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    Jimmy Alexander Vélez desapareció en Medellín

    Fue reportado como desaparecido el 16 de febrero en Medellín

    Publicado por: Juan Manuel

    Jimmy Alexander Vélez desapareció en Medellín

    Resumen: Jimmy Alexander Vélez Bedoya, un joven colombiano de 24 años, fue reportado como desaparecido el 16 de febrero de 2026 en Medellín. Se identifica como hombre y su nacionalidad es colombiana. La información disponible detalla sus características físicas y personales para facilitar su localización.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Jimmy Alexander Vélez Bedoya, un joven colombiano de 24 años, fue reportado como desaparecido el 16 de febrero de 2026 en Medellín. Se identifica como hombre y su nacionalidad es colombiana. La información disponible detalla sus características físicas y personales para facilitar su localización.

    Al momento de su desaparición, vestía una camiseta color vino tinto, pantalón azul claro y tenis blancos. Además, presenta un tatuaje distintivo en el pecho con la inscripción “Dios y Madre”, lo que puede servir como señal de identificación.

    Las autoridades y familiares buscan activamente a Jimmy, solicitando cualquier información que pueda ayudar a esclarecer su paradero. La descripción de su vestimenta y las señales particulares se han difundido con el fin de aumentar las posibilidades de encontrarlo y garantizar su seguridad.

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


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