VIDEO: Jhonny Rivera mostró el apartamento que le regaló a su mamá y a su tía

Jhonny Rivera se ha convertido en uno de los cantantes colombianos más queridos en las redes sociales por su carisma. Hace algunas horas mostró el lujoso apartamento que le regaló a su madre y su tía.

Desde su cuenta de Instagram, junto a las dos mujeres, el risaraldense aseguró que había preferido no conocer el lugar antes debido a que quería dejarse sorprender y que sus seguidores fueran parte de todo este proceso.

Como se puede evidenciar en las imágenes publicadas por el artista, el apartamento ya se encuentra amoblado con un estilo elegante.

El nuevo apartamento de Jhonny Rivera.

«Mi gente, ahorita, me paré en ese balcón, y la verdad me siento tan emocionado de ver todo lo que se ha logrado en 19 años. Lo que les voy a mostrar no es para que lo tomen de presumido. Esto es gracias a ustedes, familia. Todo lo que hemos logrado es gracias al apoyo que ustedes nos dan. Ustedes son los culpables de nuestro éxito», escribió el cantante junto al video.

