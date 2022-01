¡Qué honestidad! Una pequeña le devolvió parte de la plata que le robaron a Jhonny Rivera durante un concierto

En medio de un concierto que realizó en el municipio de Apulo, Cundinamarca, el cantante de música popular Jhonny Rivera, fue víctima de inescrupulosos que le robaron algunas de sus pertenencias, luego de que violaran la seguridad y subieran a la tarima mientras estaba cantando.

Según relató el artista, varias personas pasadas de tragos subieron a la tarima, con el ánimo de querer tomarse una foto con él, pero de tanta multitud, la estructura incluso estuvo a punto de derrumbarse. “Todo el mundo se subió la tarima, era incontrolable, la tarima estaba en riesgo de que se cayera. Los músicos me decían: ‘Jhonny nos están dañando los equipos, mire el piano, mire como están las cosas’”, contó el cantante.

Una vez terminó de tomarse algunas fotografías, Jhonny Rivera bajó escoltado con uniformados de la Policía, sin embargo, al ver que lo estaba llevando para otro lado, decidió regresar y abrirse paso entre los fanáticos sin escoltas, hecho que le provocó no solo rasguños, gritos y empujones, sino que además provocó que le robaran una cadena de oro de 250 dólares que llevaba en el cuello, además de dinero que llevaba en el pantalón.

«Cuando sentí que me la arrancaron, yo me volteé y le eché mano al man y me le prendí, me le colgué con las dos manos: soltala hijeutantas, soltala”, relató el cantante, quien se enfrentó al presunto ladrón, pero que al final logró recuperar la costosa cadena.

Pero lo que más destacó el artista en medio de los hechos, fue la honestidad de una pequeña niña, quien al percatarse del robo del dinero, y el cual presuntamente se le habría caído al ladrón, decidió abrirse paso entre la multitud para devolvérselo al cantante.

«Esta niña por el medio del tumulto llegó aquí a traerme 100 mil pesos que disque se le cayeron al tipo que me los quitó ¿Pueden creer que haya una personita tan humilde y tan honesta?», destacó Jhonny Rivera.

Tras este noble gesto, el intérprete de ‘El Mujeriego’, decidió regalarle el dinero a la pequeña, como una recompensa por su honestidad.

Así relató la historia Jhonny Rivera

