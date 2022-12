[VIDEO] Jhonny Rivera habló sin tapujo si le gustan los hombres

El cantante de música popular Jhonny Rivera estuvo hablando con sus seguidores de las redes sociales, por medio de sus estados le preguntaron por Valentino, el caballo que rescató, nuevas canciones, pero lo que llamó la atención fue sobre su orientación sexual.

Jhonny Rivera, es uno de los cantantes de música popular más reconocidos en el país, ha dado de qué hablar tras responder una pregunta de sus fans: “¿Te gustan los hombres?”.

En la tarde del lunes (5 de diciembre) Jhonny Rivera sacó de dudas a sus seguidores de Instagram, a quienes les recalcó que no le atrae las personas del mismo sexo.

“Oiga, esto a mi me mantiene…. Ni rabia me da, pero yo no sé en qué idioma hablarles, no me gustan los hombres, me encantan las mujeres. Me toca responder porque si no respondo este man queda pensando – ah, entonces sí es gay porque ignora la pregunta”.

Rivera aclaró: “No, no tengo nada contra los gays, simplemente que yo no lo soy”.

