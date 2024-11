Jhonny Rivera envía "mensaje a ex mujer de video Sijin" que fue lapidada en redes sociales.

Conociendo que sabe de despecho, Jhonny Rivera envía mensaje a ex mujer de la Sijin con una reflexión de las redes.

Sigue al canal de WhatsApp de Entretenimiento

«Si alguien se equivoca estamos listos para atacar» dice Johnny Rivera en video historias de instagram, al referirse al caso de ex mujer de un funcionario de la Sijin. Para Jhonny Rivera, el llamado para quienes volvieron viral el video de la mujer que actualmente está postrada en un hospital. Es que recuerden «que le puede pasar a un familiar, un hijo, un amigo o un nieto que un día se pueden equivocar». Recalcando que «cualquiera se equivoca como Sara«. Johnny busca es que le bajen a ese furor que todo se comparte sin mirar el dolor que se puede causar. «Los que pueden juzgar y cobrar son los directamente afectados y nadie más», sentenció Johnny Rivera.

Esta bien que «uno puede enterarse porque las redes sociales están ahí; pero no más no podemos destruir así porque si …». Rivera luego dijo «seguramente ahora me van a atacar a mi porque estoy defendiendo lo indefendible». Para él nadie tiene derecho a opinar porque en su caso «opina para aplaudir» como un gol de Linda Caicedo, se mete y comenta». Así que su reflexión es medir las consecuencias cuando algo tan íntimo se viraliza y trae consecuencias.

Jhonny Rivera mensaje especial

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @espiadeestrellas

Lee más noticias de entretenimiento.